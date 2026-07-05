Ассоциация Кинокритиков Казахстана объявила победителей премии "Выбор критиков-2026"

01:33 07.07.2026

Пресс-релиз

05.07.2026



Ассоциация Кинокритиков Казахстана объявила победителей премии "Выбор критиков-2026"



5 июля Ассоциация Кинокритиков Казахстана объявила победителей ежегодной казахстанской премии в области кино "Выбор критиков-2026". Победители премии были объявлены во время церемонии вручения в городе Алматы, в кинотеатре "Арман" - ведущими выступили популярные казахстанские актеры Сануржан Сулейменов и Карина Кудекова. В этом году состоялась десятая, юбилейная, премия "Выбор критиков", награды по традиции вручили члены Ассоциации кинокритиков, а также известные кинодеятели Казахстана.



Номинанты, "Выбор критиков-2026":



Лучший фильм-драма

- Папа умер в субботу

- Әбіл

- Болмаған балалық шақ

- Победителей видно на старте

- Эвакуация



Лучший жанровый фильм

- Qaitadan

- Ауру

- Әкеңнің баласы

- Бақыт құшағында

- Sasyq



Лучший режиссер

- Айдын Сахаман - Болмаған балалық шақ

- Елзат Ескендір – Әбіл

- Жаннат Алшанова - Победителей видно на старте

- Зака Абдрахманова - Папа умер в субботу

- Фархат Шарипов – Эвакуация



Лучший сценарий

- Зака Абдрахманова - Папа умер в субботу

- Ефрат Шарипов, Акберен Елгезек - Болмаған балалық шақ

- Полина Легостаева, Светлана Черникова, Ардак Касымбек - Игроманка

- Жаннат Алшанова - Победителей видно на старте

- Думан Еркимбек, Асылбек Еркимбек - Qaitadan



Лучшая операторская работа

- Багдат Аргинов - Ауру

- Иоланта Дылевска (Польша) - Әбіл

- Азамат Жанабеков - Бақыт құшағында

- Каролин Шампотье (Франция) - Победителей видно на старте

- Александр Плотников - Эвакуация



Лучший художник-постановщик

- Олжас Альменов - Ауру

- Руслан Оспанов - Бақыт құшағында

- Нурболат Жапаков - Болмаған балалық шақ

- Сабит Курманбеков - Эвакуация

- Бекен Нарбай - Qaitadan



Лучшая женская роль

- Гузель Жан – Игроманка

- Дарига Бадыкова - Ыстық ұя

- Дильназ Құрманғали – Ауру

- Лаура Турсунканова - Папа умер в субботу

- Тамирис Жангазинова - Победителей видно на старте



Лучшая мужская роль

- Ерлан Толеутай – Әбіл



- Аян Өтепберген – Ауру

- Еркебулан Дайыров - №37

- Жасулан Копберген – Qaitadan

- Шәкәрім Мақсатұлы - Болмаған балалық шақ



Лучшая женская роль второго плана

- Аида Курмангалиева – Ауру

- Асель Калиева - Победителей видно на старте

- Зарина Кармен - №37

- Самал Еслямова - Папа умер в субботу

- Шамшагуль Мендиярова - Ыстық ұя



Лучшая мужская роль второго плана

- Азамат Сатыбалды - Бақыт құшағында

- Асан Мажит - №37

- Берик Айтжанов - Болмаған балалық шақ

- Олжас Абай - Ыстық ұя

- Шах-Мурат Ордабаев - Бақыт құшағында



Лучший актерский состав

- Ауру

- Бақыт құшағында

- Болмаған балалық шақ

- Папа умер в субботу

- №37



Лучший дебют

- Думан Еркімбек – Qaitadan

- Ерден Телемисов – Sasyq

- Жандос Айбасов - №37

- Жаннат Алшанова - Победителей видно на старте

- Зака Абдрахманова - Папа умер в субботу





Лучшая музыка

- Султанали Коныратбай - Ауру

- Ушкын Жамалбек – Ыстық ұя

- Абай Акбаев - Болмаған балалық шақ

- Эмиль Сана (Франция/Финляндия) - Победителей видно на старте

- Шырын Базаркулова - №37



Лучшая песня

- Qonyratbay Fam – A-U-R-U - Ауру

- Қазыбек Құрайыш - Сүйемін - Болған оқиға

- ARShAT - Ekeumiz zhauly - №37

- Meirambek Besbayev - Қимас сезім - Әмеңгер. Ағама аманат

- Ochoou - Мама - Ыстық ұя



Также был вручен специальный приз за лучший документальный фильм – он достался картине "Мы здесь живем" (режиссер Жанана Курмашева, продюсер Бану Рамазанова).



Напомним, Ассоциация кинокритиков Казахстана существует, начиная с 2015 года и ежегодно проводит премию в области кино "Выбор критиков", на которой традиционно отмечает лучшие достижения казахстанского кинематографа. В 2024-ом году Ассоциация вступила в международную федерацию кинопрессы ФИПРЕССИ.



Ассоциация кинокритиков на данный момент состоит из 27 членов. В ее ряды также входят следующие киноведы и кинокритики: президент Ассоциации Гульнара Абикеева, Тулеген Байтукенов, Карим Кадырбаев, Баубек Ногербек, Назира Мукушева, Гульажар Машрапова, Галия Байжанова, Дмитрий Мостовой, Жанкелди Омиралиев, Инна Смаилова, Ольга Малышева, Мади Мамбетов, Александра Поршнева, Молдияр Ергебеков, Ержан Джумабеков, Дана Амирбекова, Джамиле Сатыбалдиева, Асия Бакдаулеткызы, Алма Айдар, Камила Габдрашитова, Досхан Бояубаев, Снежана Баймуханова, Енлик Егеубаева, Ораз Керейбаев, Ботагоз Койлыбаева, Рамазан-Малик Елеусиз и Алем Даулеткулов.



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