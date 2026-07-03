10 самых важных дат истории Андижана, - П.В.Густерин

11:08 12.07.2026

П.В. Густерин



10 самых важных дат истории Андижана



В VI в. до н.э. - XIX в. - в составе древних и средневековых государств, в том числе Кокандского ханства.



1483 - рождение Захириддина Бабура.



В 1876-1917 - в составе Российской империи.



1899 - открытие Самаркандско-Андижанской ж/д.



1902 - разрушительное землетрясение.



В 1918-1924 - в составе Туркестанской АССР (РСФСР).



В 1924-1991 - в составе Узбекской ССР, активное городское и промышленное строительство.



С 1991 - в составе суверенного Узбекистана.



2005 - массовые беспорядки, приведшие к человеческим жертвам.



2025 - присвоение Советом глав государств СНГ почетного звания "Город трудовой славы. 1941-1945 гг.".