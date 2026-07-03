 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 12.07.2026
11:08  10 самых важных дат истории Андижана, - П.В.Густерин
01:50  Агрессия "коалиции Эпштейна" против Евразии: США нанесли удар по "Новому шелковому пути" и МТК "Север - Юг"
Суббота, 11.07.2026
22:37  Парад триколора в Ла-Манше: Тройка русских танкеров с флагом и гимном устроила показательный проход по британским водам
19:18  Китай готовится к принятию судьбоносного решения, - Александр Каменов
18:14  Запад стремится влиять на внутриполитические процессы в Центральной Азии, - Рустам Масалиев
11:10  Шавкат Мирзиеев подписал закон о создании Ташкентского международного финансового центра
00:05  ВС РФ готовятся к рывку на Дружковку – итоговая сводка Readovka за 10 июля
Пятница, 10.07.2026
19:37  Китай впервые успешно вернул первую ступень многоразовой ракеты-носителя (видео)
13:12  Полтава 10 июля: День победы русской армии над шведами
11:43  Искушение "трубой" по-туркменски, - Сергей Кожемякин
04:43  Китайский юань может стать новой резервной валютой для Казахстана
03:35  Исповедь экс-директора ЦРУ – конец биологических проектов США или завуалированная угроза? - Злата Симаш
02:27  Эмомали Рахмон взял под личный контроль ускорение строительства Таджикского металлургического комбината в Согде
01:52  Амантур Юн: "Если не выиграл, ты - ничтожество". История художника из Бишкека
01:12  Всемирный банк об устойчивом характере экономического роста Китая
00:05  ВС РФ приступили к расчленению Добропольского оборонительного района ВСУ – итоговая сводка Readovka за 9 июля
Четверг, 09.07.2026
22:56  НГ: Визит Мирзиеева в Белоруссию показал, что две страны делают ставку на промышленную кооперацию
14:33  Цифровой Шелковый путь в Центральной Азии: от взаимосвязанности к общему цифровому будущему
13:32  Почему Эрдоган подарил лидерам НАТО боевые пистолеты с патронами только после саммита?
10:49  Саммит НАТО в Анкаре: зачем Эрдоган улыбается Трампу? - Юрий Мавашев
04:01  Kursiv: Казахстанцы не хотят видеть блогеров и артистов в Курултае
01:38  Этнографические рассказы. Кустанайский край в старых книгах, - Мурат Тюлеев
00:05  Русские войска преодолели одну из полос обороны ВСУ к востоку от Боровой – итоговая сводка Readovka за 8 июля
Среда, 08.07.2026
19:49  Британские судьи МФЦА в Казахстане признали, что превысили свои полномочия в попытке нагадить "Газпрому"
16:01  Токаев получил право избраться в 2029 году на новый первый срок, - Данияр Ашимбаев
15:50  Украина атаковала американский танкер в Черном море
15:04  Китай решительно накажет сепаратистские силы, выступающие за "независимость Тайваня"
14:54  В Таджикистане система защиты от телефонных мошенников отклоняет 4 из 5 международных звонков
13:18  Президент Узбекистана обозначил приоритеты сотрудничества с американской компанией "BlackRock"
04:25  В Ташкенте проходит I Международный форум исламской цивилизации
03:13  В Кыргызстане медиация признана высокоэффективным правовым инструментом
02:27  Казахстан получил участок в порту Ирана для строительства логистического терминала
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 7 июля
Вторник, 07.07.2026
22:45  Таджикистан презентовал бизнесменам из Туркменистана возможности свободных экономических зон
17:47  НГ: Бишкек и Исламабад сверяют маршруты
15:57  ЧМ-2026: От красной карточки к "козырю Трампа": балаган вокруг Балогуна, который потряс футбольный мир
01:33  Ассоциация Кинокритиков Казахстана объявила победителей премии "Выбор критиков-2026"
00:05  ВС РФ приступили к ликвидации Добропольского оборонительного района ВСУ – итоговая сводка Readovka за 6 июля
Понедельник, 06.07.2026
22:22  Президент Узбекистана одобрил пятилетний план эко-реформ: Самарканд станет "зеленым", а пустыни начнут приносить доход
20:13  Лидеры Таджикистана и Туркменистана приняли участие в церемонии прощания с Аятоллой Хаменеи
14:00  Узбекистан вышел в лидеры Центральной Азии по росту авиагрузоперевозок
13:49  СВР России: удар ВСУ по музею в Севастополе был спланированной провокацией Лондона
13:01  Чемпионат мира - 2026 стал торжеством африканских сборных, - Платон Беседин
12:23  Пример идеального калыма, - Павел Густерин
02:10  НГ: Приговор Ташиеву не гарантирует спокойствие президенту Киргизии
00:05  Readovka: Константиновка наша, ВС РФ идут дальше. Итоговая сводка за неделю
Воскресенье, 05.07.2026
13:12  "Морское взаимодействие-2026". Китай и Россия проведут 6-13 июля совместные учения в Желтом море
13:01  Казахстан отмечает Национальный день Домбры
12:33  Известия: как освобождение Константиновки меняет карту СВО накануне саммита НАТО в Анкаре
12:19  Страсти вокруг ИИ в США: коммерция против национальной безопасности, - Валентин Катасонов
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 4 июля
Суббота, 04.07.2026
23:21  "Британский проект" ждет судьба метрополии. Как Лондон поздравил бывшую колонию с 250-летием
22:03  Вместо труб - эксперты: зачем Урсула морочит голову Еревану
15:00  Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США от британского владычества
14:00  Прощание с аятоллой Али Хаменеи: в Иран прибыли делегации из 100 стран мира
00:05  ВС РФ готовятся к штурму "северных ворот" в Славянск, города Николаевка – итоговая сводка Readovka за 3 июля
Пятница, 03.07.2026
21:25  300 узбекских бизнесменов у ворот Тбилиси, - Виктория Панфилова
15:10  В XXI веке Казахстан рискует столкнуться не с нехваткой нефти, а с нехваткой воды, - Владислав Шпаков
14:56  Центральная Азия: исторические мифы и политическая реальность
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10 самых важных дат истории Андижана, - П.В.Густерин10 самых важных дат истории Андижана, - П.В.Густерин
11:08 12.07.2026

П.В. Густерин

10 самых важных дат истории Андижана

В VI в. до н.э. - XIX в. - в составе древних и средневековых государств, в том числе Кокандского ханства.

1483 - рождение Захириддина Бабура.

В 1876-1917 - в составе Российской империи.

1899 - открытие Самаркандско-Андижанской ж/д.

1902 - разрушительное землетрясение.

В 1918-1924 - в составе Туркестанской АССР (РСФСР).

В 1924-1991 - в составе Узбекской ССР, активное городское и промышленное строительство.

С 1991 - в составе суверенного Узбекистана.

2005 - массовые беспорядки, приведшие к человеческим жертвам.

2025 - присвоение Советом глав государств СНГ почетного звания "Город трудовой славы. 1941-1945 гг.".

Источник - ЦентрАзия
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