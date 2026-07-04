Кадровые назначения в Туркменистане 10 июля 2026

05:07 13.07.2026

Сердар Бердымухамедов сменил ряд хякимов, министра культуры и главу "Туркменгеологии"



10 июля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов издал ряд указов:



Назначить Оразгылыджова Батыра Дурды­гылыджовича хякимом Марыйского велаята.



Освободить Аннабердиева Довранберди Оразбердиевича от должности хякима Марыйского велаята в связи с переходом на другую работу.



Назначить Ашырова Эзизгелди Меретгелдиевича хякимом этрапа Ак бугдай Ахалского велаята, освободив его от должнос­ти заместителя хякима этрапа Ак бугдай Ахалского велаята.



Назначить Джумаева Ровшена Велмырадовича хякимом Балканского велаята, освободив его от должности хякима этрапа Ак бугдай Ахалского велаята.



Назначить Ашырмырадова Ходжамырата хякимом Лебапского велаята, освободив его от должности хякима Балканского велаята.



Освободить председателя Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана Генджиева Дурды Меймановича от должности хякима Лебапского велаята.



Назначить Шаназарову Халлыгозель Хангелдиевну главным редактором газеты "Nesil" с испытательным сроком 6 месяцев.



Освободить Ходжабердиева Артыкгулы Ходжагелдиевича от должности главного редактора газеты "Nesil" за серьезные недостатки, допущенные в работе.



Назначить Мырадалыева Гурбанмырата Шыхмырадовича министром культуры Туркменистана с испытательным сроком 6 месяцев, освободив его от должности заместителя министра культуры Туркменистана.



Освободить Шамырадова Атагелди Ашыровича от должности министра культуры Туркменистана за серьезные недостатки, допущенные в работе.



Назначить Аманова Бердимырата председателем Государственной корпорации "Türkmengeologiýa", освободив его от должности заместителя председателя Государственного концерна "Türkmengaz".



Освободить Гарлыева Гурбангелди Гарлыевича от должности председателя Государственной корпорации "Türkmengeologiýa" в связи с переходом на другую работу.