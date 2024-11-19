Второе открытое письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, - Низами Мамедов

06:00 15.07.2026 Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций

Г-ну Антониу Гутерришу



Уважаемый господин Генеральный секретарь,



Хватит кормить изгнанные народы подачками и пустыми обещаниями, верните им плату за аренду их родины!



Международная система защиты прав человека мертва, и ее надгробием стали статьи 34 и 35 Европейской конвенции по правам человека. Сегодня ЕСПЧ штампует отказы по искам депортированных народов, цинично предлагая им пройти "все круги ада" в судах тех стран, которые их изгнали. Полиэтнический ахысхаистанский народ турок, курдов, терекеме, азербайджанцев и хемшилов (депортированный в конце 1944 года из южной части Грузинской ССР, компактно проживавший в 5 районах и занимавший территорию 6040 кв. км), армяне НКАО (Арцаха) (лишившиеся родины с территорией 4400 кв. км в результате недавней катастрофы) - все они сталкиваются с глухой юридической стеной. Им предлагают судиться там, где им грозит физическое уничтожение и где ни один местный адвокат не возьмет их дело в производство, огромной проблемой является и языковой барьер, страны-агрессоры требуют знания их государственного языка, что категорически исключено, так как мы бывшие граждане СССР и нашим международным языком общения был и остается Великий Русский Язык, один из шести официальных и рабочих языков ООН.



Мы заявляем: политический и гуманитарный подход исчерпан. Мы прекращаем быть "просителями" и "беженцами". Отныне мы - КРЕДИТОРЫ.



Земли Ахысхаистана и Нагорного Карабаха, их недра, каскады ГЭС и дороги имеют конкретную рыночную стоимость.



Использование их государствами-эксплуататорами без согласия собственников - это незаконное обогащение (Unjust Enrichment) в чистом коммерческом виде. Выдающийся правозащитник Энвер Одабашев еще в советские годы сформулировал экономический маркер справедливости: земля является исторической и неотъемлемой собственностью изгнанного народа, коммерческое удержание чужой земли должно облагаться ставкой в 6% годовых, при этом указанная ставка взята Энвером Одабашевым на основе мирового опыта оценки ренты и доходности земель (расчет шел от ежегодной валовой стоимости сельскохозяйственной продукции, шерсти, леса и минеральных вод, производимых переселенческими хозяйствами, колхозами и госпредприятиями на бывших землях Ахысхаистана).



За более 81 год изгнания народа Ахысхаистана и недавнее изгнание армян НКАО (Арцаха) эти проценты превратили первоначальную стоимость имущества в астрономические суверенные долги Грузии и Азербайджана.



Мы инициируем создание при Представительстве ООН в Армении структуры "Единый Финансовый Траст Народов в Изгнании" (ЕФТНИ). Мы требуем от ООН признать экономическую модель Энвера Одабашева. Наша цель - не возобновление войн, а наложение долгового бремени на бюджеты государств-агрессоров через международные арбитражи и арест их зарубежных активов. Каждому изгнанному гражданину и его потомкам по мужской или женской линии (к примеру для ахысхаистанцев в 9 странах мира) должна быть оформлена именная карта, куда ежемесячно, в обход коррумпированных чиновников, напрямую через смарт-контракты блокчейна будет поступать доля от доходов, извлекаемых из наших исконных земель. Регистрация Смарт-Контракта (Блокчейн) и распределение по кошелькам верифицированных через ДНК потомков, что станет реальным Безусловным Базовым Доходом под защитой неделимого Траста, который навсегда ликвидирует клеймо "нахлебников" и просителей в чужих странах, в силу чего, эта модель предлагает ненасильственный, правовой путь поддержания культурной и экономической жизни наций в изгнании, в частности полиэтнического народа Ахысхаистана и армянского народа НКАО (Арцаха) путем верификации ДНК-платформы для создания закрытой базы данных гаплогрупп и родственных связей коренных народов Ахысхаистана и НКАО (Арцаха). При этом возникает острая необходимость по созданию Компенсационной Комиссии ООН (UNCC) и Фонда компенсаций Советом Безопасности ООН, куда Грузия и Азербайджан будут обязаны перечислять установленные 6% от аренды и коммерческого использования земель площадью 6040 кв. км и 4400 кв. км соответственно.



Прошу Вас также, поручить Специальному докладчику ООН по правам коренных народов, по фактам изъятия земель без предварительного, осознанного и добровольного согласия (принцип FPIC), текущее коммерческое использование земель (аренда, добыча ресурсов) властями Грузии и Азербайджана без распределения доходов среди изгнанных собственников и их потомков представить доклад в ООН.



Господин Гутерриш, ООН должна сделать выбор: оставаться ширмой для легализации итогов депортаций (в действительности изгнаний) или стать гарантом трансграничной финансовой справедливости.



Я призываю ООН зарегистрировать данную инициативу и содействовать диалогу о внедрении системы цифровых компенсаций для жертв насильственного изгнания и перемещения в ХХ-ХХI веках.



С уважением и требованием справедливости,

Низами Мамедов

Единственный уполномоченный идеолог суверенной платформы Ахысхаистана и официальный представитель коренного полиэтнического народа (согласно Постановлению ГКО СССР от 31.07.1944).



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To the Secretary-General of the United Nations

To Mr. Antonio Guterres



Dear Mr. Secretary-General,



Stop feeding the exiled peoples with handouts and empty promises, return the rent to them for their homeland!



The international human rights system is dead, and Articles 34 and 35 of the European Convention on Human Rights have become its tombstone. Today, the ECHR rubber-stamps the claims of deported peoples, cynically suggesting they endure "all the circles of hell" in the courts of the countries that expelled them. Multi-ethnic The Ahiskhaistan people of Turks, Kurds, Terekemes , Azerbaijanis, and Hemshinis (deported in late 1944 from the southern part of the Georgian SSR, compactly living in five districts and occupying an area of 6,040 square kilometers), the Armenians of the NKAO ( Artsakh ) (who lost their homeland with a territory of 4,400 square kilometers as a result of the recent catastrophe) – all of them face a legal impasse. They are being asked to litigate in places where they face physical annihilation and where no local lawyer will take their case. The language barrier is also a huge problem: aggressor countries demand knowledge of their state language, which is categorically excluded, since we are former citizens of the USSR, and our international lingua franca was and remains the Great Russian Language, one of the six official and working languages of the UN.



We declare: the political and humanitarian approaches have been exhausted. We cease to be "petitioners" and "refugees." From now on, we are CREDITORS.



The lands of Ahyskhaistan and Nagorno-Karabakh, their subsoil, hydroelectric power station cascades and roads have a specific market value.



Their use by exploiting states without the consent of the owners is illicit enrichment ( Unjust Enrichment ) in a purely commercial form . The outstanding human rights activist Enver Odabashev, back in the Soviet years, formulated an economic marker of justice: land is the historical and inalienable property of the exiled people, commercial retention of someone else's land should be taxed at a rate of 6% per annum, and this rate was taken by Enver Odabashev, based on global experience in assessing rent and profitability of land (the calculation was based on the annual gross value of agricultural products, wool, timber and mineral waters produced by resettlement farms, collective farms and state enterprises on former lands) Ahyskhaistan ).



Over the course of more than 81 years of exile of the people of Ahyskhaistan and the recent expulsion of the Armenians of the NKAO ( Artsakh ), these interest rates have transformed the original value of the property into astronomical sovereign debts of Georgia and Azerbaijan.



We initiate the creation of a "Peoples in Exile Financial Trust" (PEFT) structure at the UN Office in Armenia. We demand that the UN recognize Enver's economic model. Odabasheva . Our goal is not to resume wars, but to impose a debt burden on the budgets of aggressor states through international arbitration and the seizure of their foreign assets. Every exiled citizen and their descendants in the male or female line (for example , for Ahyskhaists in nine countries) must be issued a personal card, which will be paid to them monthly, bypassing corrupt officials, directly through smart contracts. A share of the revenue generated from our ancestral lands will be transferred to the blockchain . Registration of a Smart Contract ( Blockchain ) and distribution to the wallets of DNA-verified descendants will become a real Unconditional Basic Income protected by an indivisible Trust, which will forever eliminate the stigma of "freeloaders" and beggars in foreign countries. Therefore, this model offers a non-violent, legal way to support the cultural and economic life of nations in exile, in particular the multi-ethnic people of Ahyskhaistan and the Armenian people of NKAO ( Artsakh ) by verifying a DNA platform to create a closed database of haplogroups and family ties of the indigenous peoples of Ahyskhaistan and NKAO ( Artsakh ). At the same time, there is an urgent need to create a UN Compensation Commission (UNCC) and a UN Security Council Compensation Fund, to which Georgia and Azerbaijan will be obliged to transfer the established 6% of the rent and commercial use of lands covering an area of 6,040 square meters. km and 4400 sq. km respectively.



I also ask you to instruct the UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples to submit a report to the UN on the facts of land seizure without prior, informed and voluntary consent (FPIC principle), the current commercial use of land (leasing, resource extraction) by the authorities of Georgia and Azerbaijan without distribution of income among the expelled owners and their descendants.



Mr. Guterres , the UN must make a choice: to remain a screen for the legalization of the results of deportations (in reality, expulsions) or to become a guarantor of cross-border financial justice.



I call on the UN to register this initiative and facilitate dialogue on the implementation of a system of digital compensation for victims of forced expulsion and displacement in the 20th and 21st centuries .



With respect and demand for justice,

Nizami Mamedov

The only authorized ideologist of the sovereign platform of Ahyskhaistan and the official representative of the indigenous multi-ethnic people (according to the Decree of the State Defense Committee of the USSR dated July 31, 1944).



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История вопроса см. здесь

15.06.2026

Открытое письмо Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, - Низами Мамедов

https://centrasia.org/newsA.php?st=1781508600

19.11.2024

80 лет геноцида Aхысхаистанцев (19.11.1944 – 19.11.2024), - Низами Мамедов

https://centrasia.org/newsA.php?st=1731963900 Источник - ЦентрАзия

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