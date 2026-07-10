|Кадровые перестановки в Таджикистане 17-18 июля
23:03 19.07.2026
17 июля Эмомали Рахмон своими указами и распоряжениями произвел ряд новых назначений.
Назначить Гуломзода Зиератшо Гуломали заместителем председателя Национального банка Таджикистана.
Освободить Мукаддасзода Фирдавса Мукаддаса от должности заместителя начальника управления стратегического планирования и реформ Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
Назначить Яхезода Правиза Джамола заместителем министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан.
Назначить Золотухина Алексея Валерьевича ректором Межгосударственного высшего образовательного учреждения "Российско-Таджикский (славянский) университет".
Назначить Екубзода Сухроба заместителем министра транспорта Республики Таджикистан.
18 июля:
Освободить Мирзонабота Алишера Худоберди от должности председателя Горно-Бадахшанской автономной области в связи со смертью.
Назначить Сафарзода Шарифхона Нурахмада председателем Горно-Бадахшанской автономной области.