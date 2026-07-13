10 самых важных дат истории Шахрисабза, - П.В.Густерин

19:50 22.07.2026

П.В. Густерин



10 самых важных дат истории Шахрисабза



VII в. до н.э. - основание под названием Кеш.



VI в. до н.э. - XX в. - в составе древних и средневековых государств (Державы Ахеменидов, Державы Александра Македонского, Кушанского царства, Арабского халифата, Саманидского эмирата, Караханидского каганата, Государства Хорезмшахов, Монгольской империи, Государства Тимуридов, Бухарского ханства (центр бекства) и др.).



С XIV в. - известен под нынешним названием.



1336 - рождение эмира Тимура.



В 1380-1404 - строительство Ак-Сарая.



В 1920-1924 - в составе Бухарской Народной Советской Республики.



1924 - в составе Бухарской Социалистической Советской Республики.



В 1924-1991 - в составе Узбекской ССР, активное городское и промышленное строительство.



1959 - включение в состав города ж/д станции Китаб.



С 1991 - в составе суверенного Узбекистана.