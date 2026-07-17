На пост генерального секретаря ООН претендуют пять женщин и глава МАГАТЭ

21:04 26.07.2026

На пост генерального секретаря ООН претендуют шесть кандидатов.



В ООН стартовало голосование по выбору нового Генерального секретаря, который придет на смену Антониу Гутерришу после его ухода с должности 31 декабря. Пока что шесть кандидатов борются за этот пост.



Список официальных кандидатов



- Рафаэль Гросси (Аргентина) - действующий генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

- Мишель Бачелет (Чили) - бывший президент Чили и экс-Верховный комиссар ООН по правам человека.

- Ребека Гринспан (Коста-Рика) - глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и бывший вице-президент Коста-Рики.

- Маки Салл (Сенегал) - бывший президент Сенегала (единственный кандидат не из Латиноамериканского региона).

- Мария Фернанда Эспиноса (Эквадор) - бывший министр иностранных дел Эквадора и экс-председатель Генеральной Ассамблеи ООН.

- Кэролин Родригес-Биркетт (Гайана) - постоянный представитель Гайаны при ООН и бывший министр иностранных дел.



Особенности текущих выборов



Гендерный фактор: Пять из шести кандидатов - женщины. Действующее руководство ООН неоднократно заявляло, что организацию впервые в истории должна возглавить женщина.

Географическая ротация: Пять кандидатов представляют регион Латинской Америки и Карибского бассейна, который имеет негласный приоритет в данном цикле выборов.



Первое голосование по выбору нового Генерального секретаря ООН запланировано на 30 июля 2026 года. Это будет закрытое консультативное голосование в Совете Безопасности ООН, также известное как "соломенный опрос" (straw poll).



После первого раунда, если ни один из кандидатов не получит необходимой поддержки, будут проводиться последующие раунды таких же консультативных голосований. Этот процесс может занять несколько недель или даже месяцев, как это было в 2016 году, когда потребовалось шесть раундов. Голосования будут продолжаться до тех пор, пока не будет найден кандидат, который устроит всех постоянных членов Совбеза (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция) и наберет как минимум 9 голосов из 15.



После того как Совет Безопасности выберет кандидата, его имя будет передано на утверждение Генеральной Ассамблее ООН. Это обычно считается формальной процедурой. Вступление в должность нового Генсека запланировано на 1 января 2027 года.