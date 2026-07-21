10 самых важных побед Тимура, - П.В.Густерин

10:02 30.07.2026

П.В. Густерин



10 самых важных побед Тимура



1387 - взятие Исфахана у музаффаридов.



1388 - взятие Ургенча у хорезмийцев.



1391 - разгром золотордынцев хана Тохтамыша на р. Кондурча.



1393 - разгром музаффаридов в сражении при Ширазе.



1395 - окончательный разгром золотордынцев хана Тохтамыша на р. Терек.



1400 - взятие Сиваса у турок-османов.



1400 - взятие Халеба (Алеппо) у мамлюков.



1401 - взятие Дамаска у мамлюков.



1402 - разгром турок-османов султана Баязида I Йилдирима под Ангорой (Анкарой).



1402 - взятие Смирны (Измира) у крестоносцев-госпитальеров.