|10 самых важных побед Тимура, - П.В.Густерин
10:02 30.07.2026
П.В. Густерин
10 самых важных побед Тимура
1387 - взятие Исфахана у музаффаридов.
1388 - взятие Ургенча у хорезмийцев.
1391 - разгром золотордынцев хана Тохтамыша на р. Кондурча.
1393 - разгром музаффаридов в сражении при Ширазе.
1395 - окончательный разгром золотордынцев хана Тохтамыша на р. Терек.
1400 - взятие Сиваса у турок-османов.
1400 - взятие Халеба (Алеппо) у мамлюков.
1401 - взятие Дамаска у мамлюков.
1402 - разгром турок-османов султана Баязида I Йилдирима под Ангорой (Анкарой).
1402 - взятие Смирны (Измира) у крестоносцев-госпитальеров.