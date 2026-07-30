|Садыр Жапаров вручил Шавкату Мирзиееву и Ильхаму Алиеву ордена "Манас" I степени, Ильхам Алиев вручил Садыру Жапарову орден Гейдара Алиева
16:25 02.08.2026
Президент Садыр Жапаров вручил Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву орден "Манас" I степени
30.07.2026
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 30 июля, вручил Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиееву орден "Манас" I степени.
Награда присвоена за значительный вклад в развитие стратегического партнерства между Кыргызстаном и Узбекистаном и за укрепление дружбы между народами двух стран.
Во время церемонии награждения Глава государства подчеркнул, что кыргызско-узбекские отношения находятся на беспрецедентном уровне. Благодаря взаимной поддержке и последовательному курсу на сближение, страны достигли подлинного стратегического партнерства и всеобъемлющего союзничества.
Садыр Жапаров отметил, что для него большая честь вручать высшую государственную награду Кыргызской Республики Шавкату Мирзиееву. Она отражает глубокую признательность народа Кыргызстана лидеру Узбекистана за его личный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества.
Принимая высокую награду, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил искреннюю благодарность Президенту Садыру Жапарову и всему кыргызскому народу, подчеркнув, что расценивает этот орден не только как личную честь, но и как высокую оценку совместных усилий по укреплению многовековой дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между двумя братскими государствами. Он отметил, что достигнутый уровень доверия и взаимопонимания открывает новые горизонты для развития союзничества на благо обоих народов.
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Президент Садыр Жапаров вручил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву орден "Манас" I степени
31.07.2026
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 31 июля, вручил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву орден "Манас" I степени.
Награда присвоена за значительный вклад в развитие стратегического партнерства между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой, укрепление дружбы между народами двух стран.
Во время церемонии награждения Глава государства подчеркнул, что за годы руководства Ильхама Алиева Азербайджан достиг значительных успехов в укреплении государственности, развитии экономики и реализации масштабных проектов.
Он обозначил, что благодаря поддержке Президента Азербайджана и его неизменному стремлению к сближению двух народов кыргызско-азербайджанские отношения обрели подлинное стратегическое партнерство, основанное на прочных узах дружбы и взаимного доверия, а сегодня вышли на качественно новый уровень и приобрели союзнический характер.
Садыр Жапаров также подчеркнул последовательные усилия Президента Азербайджана, направленные на установление прочного мира, укрепление стабильности и формирование новой атмосферы сотрудничества в регионе. Он отметил, что приверженность Ильхама Алиева укреплению дружбы между Кыргызстаном и Азербайджаном вызывает глубокое уважение кыргызского народа.
В завершение Глава государства от имени народа Кыргызской Республики и от себя лично поздравил Президента Азербайджана с высокой государственной наградой, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана - мира и процветания.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил Президенту Садыру Жапарову высшую государственную награду Азербайджана - орден Гейдара Алиева
31.07.2026
Сегодня, 31 июля, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вручил Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову высшую государственную награду Азербайджана - орден Гейдара Алиева.
Выступая на церемонии, Ильхам Алиев отметил значительные достижения Кыргызстана под руководством Садыра Жапарова, подчеркнув динамичное социально-экономическое развитие страны, масштабные преобразования, происходящие во всех регионах республики, а также укрепление ее международного авторитета.
Он особо отметил стремительное развитие Иссык-Кульского региона, подчеркнув, что подобных темпов преобразований в столь короткие сроки ранее не наблюдалось. Президент Азербайджан обозначил, что происходящие изменения являются результатом дальновидной политики Садыра Жапарова, его преданности своему народу и стремления вывести Кыргызстан на качественно новый уровень развития.
Ильхам Алиев также подчеркнул, что Азербайджан высоко ценит вклад Президента Садыра Жапарова как в развитие Кыргызской Республики, так и в укрепление отношений братства и стратегического партнерства между двумя государствами. В знак признания этих заслуг он вручил Президенту Кыргызстана высшую государственную награду Азербайджанской Республики - орден Гейдара Алиева.