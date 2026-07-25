S&P подтвердило рейтинги для АКБ "Узпромстройбанк" и АО "Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана" (НБУ)

03:46 03.08.2026

S&P Global Ratings подтвердило рейтинги "BB-/B" для АКБ "Узпромстройбанк", изменив прогноз со "Стабильного" на "Негативный" из-за рисков ухудшения качества активов в процессе подготовки к приватизации.



Аналитики допускают понижение рейтинга в ближайшие 12 месяцев при отсутствии стабилизации портфеля и мер по урегулированию проблемной задолженности.



Ознакомьтесь с полным отчетом на S&P Global Ratings.

https://www.spglobal.com/ratings/ru/regulatory/article/-/view/type/HTML/id/3603717



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S&P Global подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги АО "Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан" (НБУ) на уровне "BB/B" с прогнозом "Стабильный".



Параметры рейтинга НБУ



Долгосрочный и краткосрочный рейтинги: "BB/B"

Прогноз: "Стабильный"

Основа оценки: Адекватные запасы капитала и прочные связи с правительством Узбекистана.



Ознакомьтесь с полным отчетом на S&P Global Ratings.

https://www.spglobal.com/ratings/ru/regulatory/article/-/view/type/HTML/id/3601000