Президент Кыргызстана назначил новых послов в ООН и Британию

12:16 04.08.2026

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Султанов Омар Абдыразакович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Швейцарской Конфедерации, Постоянного представителя Кыргызской Республики при Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женева и назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Азымбакиев Муратбек Абакирович назначен Постоянным представителем Кыргызской Республики при Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женева.